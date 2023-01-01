ليو مولدوفي إلى روبية هندية

تحويل MDL إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
4616.50 inr

1.00000 MDL = 4.61650 INR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى INR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 INR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9638518.3634
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1115821.1779
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.9043517.2297
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088010.207287

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / الروبية الهندية
1 MDL4.61650 INR
5 MDL23.08250 INR
10 MDL46.16500 INR
20 MDL92.33000 INR
50 MDL230.82500 INR
100 MDL461.65000 INR
250 MDL1154.12500 INR
500 MDL2308.25000 INR
1000 MDL4616.50000 INR
2000 MDL9233.00000 INR
5000 MDL23082.50000 INR
10000 MDL46165.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / مولدوفى Leu
1 INR0.21662 MDL
5 INR1.08308 MDL
10 INR2.16615 MDL
20 INR4.33230 MDL
50 INR10.83075 MDL
100 INR21.66150 MDL
250 INR54.15375 MDL
500 INR108.30750 MDL
1000 INR216.61500 MDL
2000 INR433.23000 MDL
5000 INR1083.07500 MDL
10000 INR2166.15000 MDL