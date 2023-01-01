ليو مولدوفي إلى دولار سنغافوري

تحويل MDL إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
75.90 sgd

1.00000 MDL = 0.07590 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:29 UTC
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MDL إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661810.964118.3569
1GBP1.153411.2293102.1791.658141.916741.11221.173
1USD0.938250.813471183.121.348851.559210.904617.2236
1INR0.0112880.009786710.012030810.01622770.01875860.01088310.207214

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار سنغافورة
1 MDL0.07590 SGD
5 MDL0.37952 SGD
10 MDL0.75904 SGD
20 MDL1.51808 SGD
50 MDL3.79519 SGD
100 MDL7.59039 SGD
250 MDL18.97597 SGD
500 MDL37.95195 SGD
1000 MDL75.90390 SGD
2000 MDL151.80780 SGD
5000 MDL379.51950 SGD
10000 MDL759.03900 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / مولدوفى Leu
1 SGD13.17460 MDL
5 SGD65.87300 MDL
10 SGD131.74600 MDL
20 SGD263.49200 MDL
50 SGD658.73000 MDL
100 SGD1317.46000 MDL
250 SGD3293.65000 MDL
500 SGD6587.30000 MDL
1000 SGD13174.60000 MDL
2000 SGD26349.20000 MDL
5000 SGD65873.00000 MDL
10000 SGD131746.00000 MDL