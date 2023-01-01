ليو مولدوفي إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MDL إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
93.68 nzd

1.00000 MDL = 0.09368 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:26 UTC
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MDL إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3618
1GBP1.1532711.22915102.1671.657691.91651.1118121.176
1USD0.938250.81357183.121.348651.559210.9045517.2282
1INR0.0112880.00978790.012030810.01622530.01875860.01088250.207269

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار نيوزيلندي
1 MDL0.09368 NZD
5 MDL0.46842 NZD
10 MDL0.93683 NZD
20 MDL1.87367 NZD
50 MDL4.68417 NZD
100 MDL9.36833 NZD
250 MDL23.42083 NZD
500 MDL46.84165 NZD
1000 MDL93.68330 NZD
2000 MDL187.36660 NZD
5000 MDL468.41650 NZD
10000 MDL936.83300 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / مولدوفى Leu
1 NZD10.67430 MDL
5 NZD53.37150 MDL
10 NZD106.74300 MDL
20 NZD213.48600 MDL
50 NZD533.71500 MDL
100 NZD1067.43000 MDL
250 NZD2668.57500 MDL
500 NZD5337.15000 MDL
1000 NZD10674.30000 MDL
2000 NZD21348.60000 MDL
5000 NZD53371.50000 MDL
10000 NZD106743.00000 MDL