ليو مولدوفي إلى دولار أمريكي

تحويل MDL إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٥٥٫٥٤ usd

1.00000 MDL = 0.05554 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:21 UTC
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MDL إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.065988.59761.437691.66170.9642518.3593
1GBP1.1533411.2293102.1791.658081.916441.112121.1737
1USD0.93820.813471183.121.34881.558970.9046517.2242
1INR0.0112870.009786710.012030810.01622710.01875560.01088370.207221

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Moldovan leu

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار أمريكي
1 MDL0.05554 USD
5 MDL0.27770 USD
10 MDL0.55540 USD
20 MDL1.11080 USD
50 MDL2.77700 USD
100 MDL5.55401 USD
250 MDL13.88503 USD
500 MDL27.77005 USD
1000 MDL55.54010 USD
2000 MDL111.08020 USD
5000 MDL277.70050 USD
10000 MDL555.40100 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / مولدوفى Leu
1 USD18.00500 MDL
5 USD90.02500 MDL
10 USD180.05000 MDL
20 USD360.10000 MDL
50 USD900.25000 MDL
100 USD1800.50000 MDL
250 USD4501.25000 MDL
500 USD9002.50000 MDL
1000 USD18005.00000 MDL
2000 USD36010.00000 MDL
5000 USD90025.00000 MDL
10000 USD180050.00000 MDL