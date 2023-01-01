ليو مولدوفي إلى دولار أسترالي

تحويل MDL إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mdl
86.59 aud

1.00000 MDL = 0.08659 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:17 UTC
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MDL إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.065888.58931.43761.661680.964118.3651
1GBP1.153411.22925102.1751.658071.916511.11221.1816
1USD0.938250.813504183.121.348851.559090.904617.2313
1INR0.0112880.009787110.012030810.01622770.01875710.01088310.207306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار أسترالي
1 MDL0.08659 AUD
5 MDL0.43296 AUD
10 MDL0.86592 AUD
20 MDL1.73184 AUD
50 MDL4.32960 AUD
100 MDL8.65920 AUD
250 MDL21.64800 AUD
500 MDL43.29600 AUD
1000 MDL86.59200 AUD
2000 MDL173.18400 AUD
5000 MDL432.96000 AUD
10000 MDL865.92000 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / مولدوفى Leu
1 AUD11.54840 MDL
5 AUD57.74200 MDL
10 AUD115.48400 MDL
20 AUD230.96800 MDL
50 AUD577.42000 MDL
100 AUD1154.84000 MDL
250 AUD2887.10000 MDL
500 AUD5774.20000 MDL
1000 AUD11548.40000 MDL
2000 AUD23096.80000 MDL
5000 AUD57742.00000 MDL
10000 AUD115484.00000 MDL