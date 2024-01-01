20 دولار أسترالي إلى ليو مولدوفي

تحويل AUD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

20 aud
237.48 mdl

A$1.000 AUD = L11.87 MDL

Mid-market exchange rate at 13:59
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4320.9311.63159.4451.3661.352
1 GBP1.2691105.8711.1812.068202.3281.7341.715
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.62611.751171.2851.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / مولدوفى Leu
1 AUD١١٫٨٧٣٩٠ MDL
5 AUD٥٩٫٣٦٩٥٠ MDL
10 AUD١١٨٫٧٣٩٠٠ MDL
20 AUD٢٣٧٫٤٧٨٠٠ MDL
50 AUD٥٩٣٫٦٩٥٠٠ MDL
100 AUD١٬١٨٧٫٣٩٠٠٠ MDL
250 AUD٢٬٩٦٨٫٤٧٥٠٠ MDL
500 AUD٥٬٩٣٦٫٩٥٠٠٠ MDL
1000 AUD١١٬٨٧٣٫٩٠٠٠٠ MDL
2000 AUD٢٣٬٧٤٧٫٨٠٠٠٠ MDL
5000 AUD٥٩٬٣٦٩٫٥٠٠٠٠ MDL
10000 AUD١١٨٬٧٣٩٫٠٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار أسترالي
1 MDL٠٫٠٨٤٢٢ AUD
5 MDL٠٫٤٢١٠٩ AUD
10 MDL٠٫٨٤٢١٨ AUD
20 MDL١٫٦٨٤٣٧ AUD
50 MDL٤٫٢١٠٩٢ AUD
100 MDL٨٫٤٢١٨٤ AUD
250 MDL٢١٫٠٥٤٦٠ AUD
500 MDL٤٢٫١٠٩٢٠ AUD
1000 MDL٨٤٫٢١٨٤٠ AUD
2000 MDL١٦٨٫٤٣٦٨٠ AUD
5000 MDL٤٢١٫٠٩٢٠٠ AUD
10000 MDL٨٤٢٫١٨٤٠٠ AUD