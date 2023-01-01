ليو مولدوفي إلى دولار كندي

تحويل MDL إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mdl
٧٤٫٩٢ cad

1.00000 MDL = 0.07492 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:19 UTC
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MDL إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MDL → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.43761.661680.9639518.3648
1GBP1.1532711.2292102.1711.658011.916431.1116921.1803
1USD0.938250.813537183.121.348851.559090.9044517.231
1INR0.0112880.00978750.012030810.01622770.01875710.01088130.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو مولدوفي إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MDL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MDL الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل مولدوفى Leu / دولار كندي
1 MDL0.07492 CAD
5 MDL0.37458 CAD
10 MDL0.74915 CAD
20 MDL1.49831 CAD
50 MDL3.74577 CAD
100 MDL7.49153 CAD
250 MDL18.72883 CAD
500 MDL37.45765 CAD
1000 MDL74.91530 CAD
2000 MDL149.83060 CAD
5000 MDL374.57650 CAD
10000 MDL749.15300 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / مولدوفى Leu
1 CAD13.34840 MDL
5 CAD66.74200 MDL
10 CAD133.48400 MDL
20 CAD266.96800 MDL
50 CAD667.42000 MDL
100 CAD1334.84000 MDL
250 CAD3337.10000 MDL
500 CAD6674.20000 MDL
1000 CAD13348.40000 MDL
2000 CAD26696.80000 MDL
5000 CAD66742.00000 MDL
10000 CAD133484.00000 MDL