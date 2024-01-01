5 روبية هندية إلى ليو مولدوفي

تحويل INR إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

5 inr
1.07 mdl

₹1.000 INR = L0.2144 MDL

Mid-market exchange rate at 06:15
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9353.6730.7911.505279.321.355
1 CAD0.7310.6832.6830.5771.1204.0250.989
1 EUR1.071.46513.930.8461.611298.8861.449
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0460.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روبية هندية

INR إلى USD

INR إلى CAD

INR إلى EUR

INR إلى AED

INR إلى GBP

INR إلى AUD

INR إلى PKR

INR إلى SGD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الروبية الهندية / مولدوفى Leu
1 INR٠٫٢١٤٣٧ MDL
5 INR١٫٠٧١٨٣ MDL
10 INR٢٫١٤٣٦٦ MDL
20 INR٤٫٢٨٧٣٢ MDL
50 INR١٠٫٧١٨٣٠ MDL
100 INR٢١٫٤٣٦٦٠ MDL
250 INR٥٣٫٥٩١٥٠ MDL
300 INR٦٤٫٣٠٩٨٠ MDL
500 INR١٠٧٫١٨٣٠٠ MDL
600 INR١٢٨٫٦١٩٦٠ MDL
1000 INR٢١٤٫٣٦٦٠٠ MDL
2000 INR٤٢٨٫٧٣٢٠٠ MDL
5000 INR١٬٠٧١٫٨٣٠٠٠ MDL
10000 INR٢٬١٤٣٫٦٦٠٠٠ MDL
25000 INR٥٬٣٥٩٫١٥٠٠٠ MDL
50000 INR١٠٬٧١٨٫٣٠٠٠٠ MDL
100000 INR٢١٬٤٣٦٫٦٠٠٠٠ MDL
1000000 INR٢١٤٬٣٦٦٫٠٠٠٠٠ MDL
1000000000 INR٢١٤٬٣٦٦٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الروبية الهندية
1 MDL٤٫٦٦٤٩٢ INR
5 MDL٢٣٫٣٢٤٦٠ INR
10 MDL٤٦٫٦٤٩٢٠ INR
20 MDL٩٣٫٢٩٨٤٠ INR
50 MDL٢٣٣٫٢٤٦٠٠ INR
100 MDL٤٦٦٫٤٩٢٠٠ INR
250 MDL١٬١٦٦٫٢٣٠٠٠ INR
500 MDL٢٬٣٣٢٫٤٦٠٠٠ INR
1000 MDL٤٬٦٦٤٫٩٢٠٠٠ INR
2000 MDL٩٬٣٢٩٫٨٤٠٠٠ INR
5000 MDL٢٣٬٣٢٤٫٦٠٠٠٠ INR
10000 MDL٤٦٬٦٤٩٫٢٠٠٠٠ INR