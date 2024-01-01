Moldova leyinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile MDL → ZAR çevirin

1.000 mdl
1.064,68 zar

1.00000 MDL = 1.06468 ZAR

11:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10.79681319.0081.354051.5384683.04081.640421.34745
1 GBP1.255123.8551.699331.93077104.2162.058731.69105
1 ZAR0.05260940.041919910.07123580.08093764.368730.08630160.0708886
1 CAD0.7385250.58846614.037911.1361961.32771.211490.995126

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Güney Afrika Randı
1 MDL1.06468 ZAR
5 MDL5.32340 ZAR
10 MDL10.64680 ZAR
20 MDL21.29360 ZAR
50 MDL53.23400 ZAR
100 MDL106.46800 ZAR
250 MDL266.17000 ZAR
500 MDL532.34000 ZAR
1000 MDL1064.68000 ZAR
2000 MDL2129.36000 ZAR
5000 MDL5323.40000 ZAR
10000 MDL10646.80000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Moldova Leyi
1 ZAR0.93925 MDL
5 ZAR4.69626 MDL
10 ZAR9.39252 MDL
20 ZAR18.78504 MDL
50 ZAR46.96260 MDL
100 ZAR93.92520 MDL
250 ZAR234.81300 MDL
500 ZAR469.62600 MDL
1000 ZAR939.25200 MDL
2000 ZAR1878.50400 MDL
5000 ZAR4696.26000 MDL
10000 ZAR9392.52000 MDL