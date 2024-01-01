1 Güney Afrika randından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile ZAR → MDL çevirin

1 zar
0,97 mdl

1,000R ZAR = 0,9664L MDL

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → MDL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,98610,9908
Düşük0,95970,9264
Ortalama0,97210,9652
Değişim-1.05%1.55%
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1 ZAR → MDL istatistikleri

ZAR → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,9861, en düşük 0,9597 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,9721 oldu. ZAR → MDL kurundaki değişiklik -1.05 değerindeydi.

ZAR → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,9908, en düşük 0,9264 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,9652 oldu. ZAR → MDL kurundaki değişiklik 1.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Moldova Leyi
1 ZAR0,96643 MDL
5 ZAR4,83216 MDL
10 ZAR9,66432 MDL
20 ZAR19,32864 MDL
50 ZAR48,32160 MDL
100 ZAR96,64320 MDL
250 ZAR241,60800 MDL
500 ZAR483,21600 MDL
1000 ZAR966,43200 MDL
2000 ZAR1.932,86400 MDL
5000 ZAR4.832,16000 MDL
10000 ZAR9.664,32000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Güney Afrika Randı
1 MDL1,03473 ZAR
5 MDL5,17365 ZAR
10 MDL10,34730 ZAR
20 MDL20,69460 ZAR
50 MDL51,73650 ZAR
100 MDL103,47300 ZAR
250 MDL258,68250 ZAR
500 MDL517,36500 ZAR
1000 MDL1.034,73000 ZAR
2000 MDL2.069,46000 ZAR
5000 MDL5.173,65000 ZAR
10000 MDL10.347,30000 ZAR