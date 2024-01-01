5.000 Moldova leyinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile MDL → ZAR çevirin

5.000 mdl
5.173,95 zar

1,000L MDL = 1,035R ZAR

17:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → ZAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,04471,0794
Düşük1,01411,0093
Ortalama1,02921,0367
Değişim-0.95%-1.32%
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1 MDL → ZAR istatistikleri

MDL → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0447, en düşük 1,0141 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0292 oldu. MDL → ZAR kurundaki değişiklik -0.95 değerindeydi.

MDL → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0794, en düşük 1,0093 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0367 oldu. MDL → ZAR kurundaki değişiklik -1.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2451,3861,53883,7731,681,337
1 GBP1,275123,2641,7681,96106,8152,1421,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5910,0920,073
1 CAD0,7210,56613,16111,10960,4271,2120,964

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Güney Afrika Randı
1 MDL1,03479 ZAR
5 MDL5,17395 ZAR
10 MDL10,34790 ZAR
20 MDL20,69580 ZAR
50 MDL51,73950 ZAR
100 MDL103,47900 ZAR
250 MDL258,69750 ZAR
500 MDL517,39500 ZAR
1000 MDL1.034,79000 ZAR
2000 MDL2.069,58000 ZAR
5000 MDL5.173,95000 ZAR
10000 MDL10.347,90000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Moldova Leyi
1 ZAR0,96638 MDL
5 ZAR4,83191 MDL
10 ZAR9,66381 MDL
20 ZAR19,32762 MDL
50 ZAR48,31905 MDL
100 ZAR96,63810 MDL
250 ZAR241,59525 MDL
500 ZAR483,19050 MDL
1000 ZAR966,38100 MDL
2000 ZAR1.932,76200 MDL
5000 ZAR4.831,90500 MDL
10000 ZAR9.663,81000 MDL