ألف راند جنوب إفريقي إلى ليو مولدوفي

تحويل ZAR إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

1000 zar
982.15 mdl

1.00000 ZAR = 0.98215 MDL

Mid-market exchange rate at 06:22
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87441.083990.23581.484561.673070.962918.7591
1 GBP1.1436411.23965103.2021.697891.913481.1012121.4546
1 USD0.92260.806679183.2511.369651.543570.888417.307
1 INR0.01108210.009689730.012011910.01645210.01854110.01067130.207889

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / مولدوفى Leu
1 ZAR0.98215 MDL
5 ZAR4.91075 MDL
10 ZAR9.82151 MDL
20 ZAR19.64302 MDL
50 ZAR49.10755 MDL
100 ZAR98.21510 MDL
250 ZAR245.53775 MDL
500 ZAR491.07550 MDL
1000 ZAR982.15100 MDL
2000 ZAR1964.30200 MDL
5000 ZAR4910.75500 MDL
10000 ZAR9821.51000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / راند جنوب أفريقيا
1 MDL1.01817 ZAR
5 MDL5.09085 ZAR
10 MDL10.18170 ZAR
20 MDL20.36340 ZAR
50 MDL50.90850 ZAR
100 MDL101.81700 ZAR
250 MDL254.54250 ZAR
500 MDL509.08500 ZAR
1000 MDL1018.17000 ZAR
2000 MDL2036.34000 ZAR
5000 MDL5090.85000 ZAR
10000 MDL10181.70000 ZAR