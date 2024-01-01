10 bin Moldova leyinden Yeni Zelanda dolarına
Reel döviz kuru ile MDL → NZD çevirin
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|1 MDL → NZD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0962
|0,0962
|Düşük
|0,0913
|0,0913
|Ortalama
|0,0936
|0,0930
|Değişim
|3.11%
|1.02%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MDL → NZD istatistikleri
MDL → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0962, en düşük 0,0913 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0936 oldu. MDL → NZD kurundaki değişiklik 3.11 değerindeydi.
MDL → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0962, en düşük 0,0913 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0930 oldu. MDL → NZD kurundaki değişiklik 1.02 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
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|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Moldova Leyi
|1 NZD
|10,50340 MDL
|5 NZD
|52,51700 MDL
|10 NZD
|105,03400 MDL
|20 NZD
|210,06800 MDL
|50 NZD
|525,17000 MDL
|100 NZD
|1.050,34000 MDL
|250 NZD
|2.625,85000 MDL
|500 NZD
|5.251,70000 MDL
|1000 NZD
|10.503,40000 MDL
|2000 NZD
|21.006,80000 MDL
|5000 NZD
|52.517,00000 MDL
|10000 NZD
|105.034,00000 MDL