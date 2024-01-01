500 Moldova leyinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → NZD çevirin

500 mdl
47,61 nzd

1,000L MDL = 0,09522$ NZD

16:43 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → NZD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,09620,0962
Düşük0,09130,0913
Ortalama0,09360,0930
Değişim3.11%1.02%
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1 MDL → NZD istatistikleri

MDL → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0962, en düşük 0,0913 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0936 oldu. MDL → NZD kurundaki değişiklik 3.11 değerindeydi.

MDL → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0962, en düşük 0,0913 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0930 oldu. MDL → NZD kurundaki değişiklik 1.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2271,3851,53683,7631,6791,337
1 GBP1,276123,2521,7671,959106,8562,1421,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5960,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15611,10860,4591,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Yeni Zelanda Doları
1 MDL0,09522 NZD
5 MDL0,47608 NZD
10 MDL0,95215 NZD
20 MDL1,90431 NZD
50 MDL4,76077 NZD
100 MDL9,52154 NZD
250 MDL23,80385 NZD
500 MDL47,60770 NZD
1000 MDL95,21540 NZD
2000 MDL190,43080 NZD
5000 MDL476,07700 NZD
10000 MDL952,15400 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Moldova Leyi
1 NZD10,50250 MDL
5 NZD52,51250 MDL
10 NZD105,02500 MDL
20 NZD210,05000 MDL
50 NZD525,12500 MDL
100 NZD1.050,25000 MDL
250 NZD2.625,62500 MDL
500 NZD5.251,25000 MDL
1000 NZD10.502,50000 MDL
2000 NZD21.005,00000 MDL
5000 NZD52.512,50000 MDL
10000 NZD105.025,00000 MDL