2.000 Moldova leyinden Hindistan rupisine
Reel döviz kuru ile MDL → INR çevirin
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|1 MDL → INR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|4,7515
|4,7578
|Düşük
|4,6802
|4,6748
|Ortalama
|4,7214
|4,7178
|Değişim
|1.30%
|0.53%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MDL → INR istatistikleri
MDL → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,7515, en düşük 4,6802 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,7214 oldu. MDL → INR kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.
MDL → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,7578, en düşük 4,6748 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,7178 oldu. MDL → INR kurundaki değişiklik 0.53 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Moldova Leyi
|1 INR
|0,21055 MDL
|5 INR
|1,05277 MDL
|10 INR
|2,10554 MDL
|20 INR
|4,21108 MDL
|50 INR
|10,52770 MDL
|100 INR
|21,05540 MDL
|250 INR
|52,63850 MDL
|300 INR
|63,16620 MDL
|500 INR
|105,27700 MDL
|600 INR
|126,33240 MDL
|1000 INR
|210,55400 MDL
|2000 INR
|421,10800 MDL
|5000 INR
|1.052,77000 MDL
|10000 INR
|2.105,54000 MDL
|25000 INR
|5.263,85000 MDL
|50000 INR
|10.527,70000 MDL
|100000 INR
|21.055,40000 MDL
|1000000 INR
|210.554,00000 MDL
|1000000000 INR
|210.554.000,00000 MDL