Singapur dolarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile SGD → CHF çevirin

1.000 sgd
653,60 chf

1.00000 SGD = 0.65360 CHF

20:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549451.077189.40131.450911.651360.94725518.3624
1 GBP1.1696711.25985104.571.697081.931541.1079721.4779
1 USD0.928450.793745183.00191.347051.533150.8794517.048
1 INR0.01118550.009562980.012047910.01622910.01847130.01059550.205393

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / İsviçre Frangı
1 SGD0.65360 CHF
5 SGD3.26799 CHF
10 SGD6.53599 CHF
20 SGD13.07198 CHF
50 SGD32.67995 CHF
100 SGD65.35990 CHF
250 SGD163.39975 CHF
500 SGD326.79950 CHF
1000 SGD653.59900 CHF
2000 SGD1307.19800 CHF
5000 SGD3267.99500 CHF
10000 SGD6535.99000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Singapur Doları
1 CHF1.52999 SGD
5 CHF7.64995 SGD
10 CHF15.29990 SGD
20 CHF30.59980 SGD
50 CHF76.49950 SGD
100 CHF152.99900 SGD
250 CHF382.49750 SGD
500 CHF764.99500 SGD
1000 CHF1529.99000 SGD
2000 CHF3059.98000 SGD
5000 CHF7649.95000 SGD
10000 CHF15299.90000 SGD