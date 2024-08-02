bin Singapur dolarından İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile SGD → CHF çevirin

1.000 sgd
647,71 chf

1,000S$ SGD = 0,6477SFr. CHF

18:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

SGD → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SGD → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,66790,6778
Düşük0,64770,6477
Ortalama0,66190,6653
Değişim-2.70%-3.42%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SGD → CHF istatistikleri

SGD → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6679, en düşük 0,6477 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6619 oldu. SGD → CHF kurundaki değişiklik -2.70 değerindeydi.

SGD → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6778, en düşük 0,6477 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6653 oldu. SGD → CHF kurundaki değişiklik -3.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7887,1734,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.677,411,6740,85291,437,8274,902
1 AUD0,65210.558,40,59710,50954,6094,6752,928

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Singapur dolarından İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / İsviçre Frangı
1 SGD0,64771 CHF
5 SGD3,23856 CHF
10 SGD6,47711 CHF
20 SGD12,95422 CHF
50 SGD32,38555 CHF
100 SGD64,77110 CHF
250 SGD161,92775 CHF
500 SGD323,85550 CHF
1000 SGD647,71100 CHF
2000 SGD1.295,42200 CHF
5000 SGD3.238,55500 CHF
10000 SGD6.477,11000 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Singapur Doları
1 CHF1,54390 SGD
5 CHF7,71950 SGD
10 CHF15,43900 SGD
20 CHF30,87800 SGD
50 CHF77,19500 SGD
100 CHF154,39000 SGD
250 CHF385,97500 SGD
500 CHF771,95000 SGD
1000 CHF1.543,90000 SGD
2000 CHF3.087,80000 SGD
5000 CHF7.719,50000 SGD
10000 CHF15.439,00000 SGD