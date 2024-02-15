Norveç kronundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile NOK → CHF çevirin

1.000 nok
83,60 chf

1.00000 NOK = 0.08360 CHF

15:28 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8559051.0779589.48831.453241.65140.9476618.3892
1 GBP1.1683511.25945104.5561.697931.929451.107221.4855
1 USD0.92770.793997183.01711.348151.531980.8791517.0594
1 INR0.01117460.009564260.012045710.01623940.01845380.010590.205493

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Norveç kronundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

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NOK → PLN

NOK → DKK

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / İsviçre Frangı
1 NOK0.08360 CHF
5 NOK0.41801 CHF
10 NOK0.83601 CHF
20 NOK1.67202 CHF
50 NOK4.18006 CHF
100 NOK8.36011 CHF
250 NOK20.90028 CHF
500 NOK41.80055 CHF
1000 NOK83.60110 CHF
2000 NOK167.20220 CHF
5000 NOK418.00550 CHF
10000 NOK836.01100 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / Norveç Kronu
1 CHF11.96160 NOK
5 CHF59.80800 NOK
10 CHF119.61600 NOK
20 CHF239.23200 NOK
50 CHF598.08000 NOK
100 CHF1196.16000 NOK
250 CHF2990.40000 NOK
500 CHF5980.80000 NOK
1000 CHF11961.60000 NOK
2000 CHF23923.20000 NOK
5000 CHF59808.00000 NOK
10000 CHF119616.00000 NOK