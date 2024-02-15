İsveç kronundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile SEK → CHF çevirin

1.000 sek
84,13 chf

1.00000 SEK = 0.08413 CHF

20:20 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0768589.37891.450841.651480.94754518.3557
1 GBP1.1696811.2596104.5471.697061.931751.1083221.4708
1 USD0.92860.793903183.00031.34731.533620.879917.0457
1 INR0.01118830.009565060.012048210.01623250.01847730.01060120.205369

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

İsveç kronundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / İsviçre Frangı
1 SEK0.08413 CHF
5 SEK0.42064 CHF
10 SEK0.84128 CHF
20 SEK1.68257 CHF
50 SEK4.20641 CHF
100 SEK8.41283 CHF
250 SEK21.03208 CHF
500 SEK42.06415 CHF
1000 SEK84.12830 CHF
2000 SEK168.25660 CHF
5000 SEK420.64150 CHF
10000 SEK841.28300 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / İsveç Kronu
1 CHF11.88660 SEK
5 CHF59.43300 SEK
10 CHF118.86600 SEK
20 CHF237.73200 SEK
50 CHF594.33000 SEK
100 CHF1188.66000 SEK
250 CHF2971.65000 SEK
500 CHF5943.30000 SEK
1000 CHF11886.60000 SEK
2000 CHF23773.20000 SEK
5000 CHF59433.00000 SEK
10000 CHF118866.00000 SEK