1 İsveç kronundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile SEK → CHF çevirin

1 sek
0,08 chf

1,000kr SEK = 0,08235SFr. CHF

02:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → CHF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08490,0862
Düşük0,08080,0808
Ortalama0,08250,0843
Değişim-3.05%-1.85%
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1 SEK → CHF istatistikleri

SEK → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0849, en düşük 0,0808 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0825 oldu. SEK → CHF kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

SEK → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0862, en düşük 0,0808 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0843 oldu. SEK → CHF kurundaki değişiklik -1.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83610,883,9411,3733,959
1 EUR1,09210,8567,46311,79191,6461,54,322
1 GBP1,2761,16918,72313,782107,1211,7535,052
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,280,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / İsviçre Frangı
1 SEK0,08235 CHF
5 SEK0,41173 CHF
10 SEK0,82347 CHF
20 SEK1,64693 CHF
50 SEK4,11733 CHF
100 SEK8,23466 CHF
250 SEK20,58665 CHF
500 SEK41,17330 CHF
1000 SEK82,34660 CHF
2000 SEK164,69320 CHF
5000 SEK411,73300 CHF
10000 SEK823,46600 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / İsveç Kronu
1 CHF12,14380 SEK
5 CHF60,71900 SEK
10 CHF121,43800 SEK
20 CHF242,87600 SEK
50 CHF607,19000 SEK
100 CHF1.214,38000 SEK
250 CHF3.035,95000 SEK
500 CHF6.071,90000 SEK
1000 CHF12.143,80000 SEK
2000 CHF24.287,60000 SEK
5000 CHF60.719,00000 SEK
10000 CHF121.438,00000 SEK