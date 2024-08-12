10 bin İsveç kronundan İsviçre frangına

Reel döviz kuru ile SEK → CHF çevirin

10.000 sek
823,44 chf

1,000kr SEK = 0,08234SFr. CHF

02:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → CHF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → CHFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,08490,0862
Düşük0,08080,0808
Ortalama0,08250,0843
Değişim-3.05%-1.85%
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1 SEK → CHF istatistikleri

SEK → CHF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0849, en düşük 0,0808 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0825 oldu. SEK → CHF kurundaki değişiklik -3.05 değerindeydi.

SEK → CHF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0862, en düşük 0,0808 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0843 oldu. SEK → CHF kurundaki değişiklik -1.85 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83610,883,9411,3733,96
1 EUR1,09210,8557,46311,79191,6471,54,323
1 GBP1,2761,16918,72413,783107,1251,7535,053
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2790,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan İsviçre frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CHF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → CHF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / İsviçre Frangı
1 SEK0,08234 CHF
5 SEK0,41172 CHF
10 SEK0,82344 CHF
20 SEK1,64687 CHF
50 SEK4,11718 CHF
100 SEK8,23436 CHF
250 SEK20,58590 CHF
500 SEK41,17180 CHF
1000 SEK82,34360 CHF
2000 SEK164,68720 CHF
5000 SEK411,71800 CHF
10000 SEK823,43600 CHF
Çevrim kurları İsviçre Frangı / İsveç Kronu
1 CHF12,14420 SEK
5 CHF60,72100 SEK
10 CHF121,44200 SEK
20 CHF242,88400 SEK
50 CHF607,21000 SEK
100 CHF1.214,42000 SEK
250 CHF3.036,05000 SEK
500 CHF6.072,10000 SEK
1000 CHF12.144,20000 SEK
2000 CHF24.288,40000 SEK
5000 CHF60.721,00000 SEK
10000 CHF121.442,00000 SEK