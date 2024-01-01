10 bin Türk lirasından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile TRY → MDL çevirin

10.000 try
5.455,89 mdl

1,000 TRY = 0,5456 MDL

15:07 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,9051,4661,6440,97317,679
1 GBP1,1711,2461041,7151,9231,13820,68
1 USD0,9390,803183,4641,3761,5430,91316,597
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Moldova Leyi
1 TRY0,54559 MDL
5 TRY2,72795 MDL
10 TRY5,45589 MDL
20 TRY10,91178 MDL
50 TRY27,27945 MDL
100 TRY54,55890 MDL
250 TRY136,39725 MDL
500 TRY272,79450 MDL
1000 TRY545,58900 MDL
2000 TRY1.091,17800 MDL
5000 TRY2.727,94500 MDL
10000 TRY5.455,89000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Türk Lirası
1 MDL1,83288 TRY
5 MDL9,16440 TRY
10 MDL18,32880 TRY
20 MDL36,65760 TRY
50 MDL91,64400 TRY
100 MDL183,28800 TRY
250 MDL458,22000 TRY
500 MDL916,44000 TRY
1000 MDL1.832,88000 TRY
2000 MDL3.665,76000 TRY
5000 MDL9.164,40000 TRY
10000 MDL18.328,80000 TRY