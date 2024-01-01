20 Moldova leyinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile MDL → JPY çevirin

20 mdl
170 jpy

1,000L MDL = 8,502¥ JPY

16:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → JPY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek9,11119,1111
Düşük8,50228,5022
Ortalama8,88988,8831
Değişim-6.25%-1.95%
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1 MDL → JPY istatistikleri

MDL → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 9,1111, en düşük 8,5022 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,8898 oldu. MDL → JPY kurundaki değişiklik -6.25 değerindeydi.

MDL → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 9,1111, en düşük 8,5022 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,8831 oldu. MDL → JPY kurundaki değişiklik -1.95 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1871,3851,53383,7451,6771,336
1 GBP1,277123,2261,7681,958106,9462,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6050,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13511,10760,4831,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Japon Yeni
1 MDL8,50244 JPY
5 MDL42,51220 JPY
10 MDL85,02440 JPY
20 MDL170,04880 JPY
50 MDL425,12200 JPY
100 MDL850,24400 JPY
250 MDL2.125,61000 JPY
500 MDL4.251,22000 JPY
1000 MDL8.502,44000 JPY
2000 MDL17.004,88000 JPY
5000 MDL42.512,20000 JPY
10000 MDL85.024,40000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Moldova Leyi
100 JPY11,76130 MDL
1000 JPY117,61300 MDL
1500 JPY176,41950 MDL
2000 JPY235,22600 MDL
3000 JPY352,83900 MDL
5000 JPY588,06500 MDL
5400 JPY635,11020 MDL
10000 JPY1.176,13000 MDL
15000 JPY1.764,19500 MDL
20000 JPY2.352,26000 MDL
25000 JPY2.940,32500 MDL
30000 JPY3.528,39000 MDL