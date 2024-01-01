10 bin Moldova leyinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile MDL → HUF çevirin

10.000 mdl
208.180 huf

1,000L MDL = 20,82Ft HUF

16:07 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MDL → HUF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MDL → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek20,821120,9769
Düşük20,255719,9570
Ortalama20,417420,4638
Değişim0.92%1.49%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MDL → HUF istatistikleri

MDL → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 20,8211, en düşük 20,2557 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 20,4174 oldu. MDL → HUF kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

MDL → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 20,9769, en düşük 19,9570 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 20,4638 oldu. MDL → HUF kurundaki değişiklik 1.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1761,3841,53383,741,6771,336
1 GBP1,278123,2231,7681,958106,992,1421,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6070,0920,074
1 CAD0,7220,56513,13211,10760,4991,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Macar Forinti
1 MDL20,81800 HUF
5 MDL104,09000 HUF
10 MDL208,18000 HUF
20 MDL416,36000 HUF
50 MDL1.040,90000 HUF
100 MDL2.081,80000 HUF
250 MDL5.204,50000 HUF
500 MDL10.409,00000 HUF
1000 MDL20.818,00000 HUF
2000 MDL41.636,00000 HUF
5000 MDL104.090,00000 HUF
10000 MDL208.180,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Moldova Leyi
2000 HUF96,07080 MDL
5000 HUF240,17700 MDL
10000 HUF480,35400 MDL
15000 HUF720,53100 MDL
20000 HUF960,70800 MDL
30000 HUF1.441,06200 MDL
40000 HUF1.921,41600 MDL
50000 HUF2.401,77000 MDL
60000 HUF2.882,12400 MDL
100000 HUF4.803,54000 MDL
150000 HUF7.205,31000 MDL
200000 HUF9.607,08000 MDL