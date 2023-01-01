50000 Macar forintinden Moldova leyine
Reel döviz kuru ile HUF → MDL çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Moldova Leyi
|2000 HUF
|98.81940 MDL
|5000 HUF
|247.04850 MDL
|10000 HUF
|494.09700 MDL
|15000 HUF
|741.14550 MDL
|20000 HUF
|988.19400 MDL
|30000 HUF
|1482.29100 MDL
|40000 HUF
|1976.38800 MDL
|50000 HUF
|2470.48500 MDL
|60000 HUF
|2964.58200 MDL
|100000 HUF
|4940.97000 MDL
|150000 HUF
|7411.45500 MDL
|200000 HUF
|9881.94000 MDL