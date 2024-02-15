Yeni İsrail şekelinden Macar forintine
Reel döviz kuru ile ILS → HUF çevirin
Loading
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni İsrail şekelinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirinKullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Macar Forinti
|1 ILS
|99.12690 HUF
|5 ILS
|495.63450 HUF
|10 ILS
|991.26900 HUF
|20 ILS
|1982.53800 HUF
|50 ILS
|4956.34500 HUF
|100 ILS
|9912.69000 HUF
|250 ILS
|24781.72500 HUF
|500 ILS
|49563.45000 HUF
|1000 ILS
|99126.90000 HUF
|2000 ILS
|198253.80000 HUF
|5000 ILS
|495634.50000 HUF
|10000 ILS
|991269.00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Yeni İsrail Şekeli
|2000 HUF
|20.17620 ILS
|5000 HUF
|50.44050 ILS
|10000 HUF
|100.88100 ILS
|15000 HUF
|151.32150 ILS
|20000 HUF
|201.76200 ILS
|30000 HUF
|302.64300 ILS
|40000 HUF
|403.52400 ILS
|50000 HUF
|504.40500 ILS
|60000 HUF
|605.28600 ILS
|100000 HUF
|1008.81000 ILS
|150000 HUF
|1513.21500 ILS
|200000 HUF
|2017.62000 ILS