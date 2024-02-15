Yeni İsrail şekelinden Macar forintine

Reel döviz kuru ile ILS → HUF çevirin

1.000 ils
99.127 huf

1.00000 ILS = 99.12690 HUF

06:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537151.07389.07381.453321.653310.9494918.3345
1 GBP1.1713511.25685104.3361.702341.936591.1121921.4759
1 USD0.931950.79564183.01381.354451.540830.8848517.0871
1 INR0.01122660.009584430.012046210.0163160.01856120.01065910.205834

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Yeni İsrail şekelinden Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Macar Forinti
1 ILS99.12690 HUF
5 ILS495.63450 HUF
10 ILS991.26900 HUF
20 ILS1982.53800 HUF
50 ILS4956.34500 HUF
100 ILS9912.69000 HUF
250 ILS24781.72500 HUF
500 ILS49563.45000 HUF
1000 ILS99126.90000 HUF
2000 ILS198253.80000 HUF
5000 ILS495634.50000 HUF
10000 ILS991269.00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Yeni İsrail Şekeli
2000 HUF20.17620 ILS
5000 HUF50.44050 ILS
10000 HUF100.88100 ILS
15000 HUF151.32150 ILS
20000 HUF201.76200 ILS
30000 HUF302.64300 ILS
40000 HUF403.52400 ILS
50000 HUF504.40500 ILS
60000 HUF605.28600 ILS
100000 HUF1008.81000 ILS
150000 HUF1513.21500 ILS
200000 HUF2017.62000 ILS