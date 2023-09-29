2000 Macar forintinden Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile HUF → ILS çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Yeni İsrail Şekeli
|2000 HUF
|20.68800 ILS
|5000 HUF
|51.72000 ILS
|10000 HUF
|103.44000 ILS
|15000 HUF
|155.16000 ILS
|20000 HUF
|206.88000 ILS
|30000 HUF
|310.32000 ILS
|40000 HUF
|413.76000 ILS
|50000 HUF
|517.20000 ILS
|60000 HUF
|620.64000 ILS
|100000 HUF
|1034.40000 ILS
|150000 HUF
|1551.60000 ILS
|200000 HUF
|2068.80000 ILS
|Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Macar Forinti
|1 ILS
|96.67480 HUF
|5 ILS
|483.37400 HUF
|10 ILS
|966.74800 HUF
|20 ILS
|1933.49600 HUF
|50 ILS
|4833.74000 HUF
|100 ILS
|9667.48000 HUF
|250 ILS
|24168.70000 HUF
|500 ILS
|48337.40000 HUF
|1000 ILS
|96674.80000 HUF
|2000 ILS
|193349.60000 HUF
|5000 ILS
|483374.00000 HUF
|10000 ILS
|966748.00000 HUF