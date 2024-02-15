Singapur dolarından Macar forintine
Reel döviz kuru ile SGD → HUF çevirin
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Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Macar Forinti
|1 SGD
|268.54400 HUF
|5 SGD
|1342.72000 HUF
|10 SGD
|2685.44000 HUF
|20 SGD
|5370.88000 HUF
|50 SGD
|13427.20000 HUF
|100 SGD
|26854.40000 HUF
|250 SGD
|67136.00000 HUF
|500 SGD
|134272.00000 HUF
|1000 SGD
|268544.00000 HUF
|2000 SGD
|537088.00000 HUF
|5000 SGD
|1342720.00000 HUF
|10000 SGD
|2685440.00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Singapur Doları
|2000 HUF
|7.44756 SGD
|5000 HUF
|18.61890 SGD
|10000 HUF
|37.23780 SGD
|15000 HUF
|55.85670 SGD
|20000 HUF
|74.47560 SGD
|30000 HUF
|111.71340 SGD
|40000 HUF
|148.95120 SGD
|50000 HUF
|186.18900 SGD
|60000 HUF
|223.42680 SGD
|100000 HUF
|372.37800 SGD
|150000 HUF
|558.56700 SGD
|200000 HUF
|744.75600 SGD