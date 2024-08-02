500 Singapur dolarından Macar forintine

Reel döviz kuru ile SGD → HUF çevirin

500 sgd
137.434 huf

1,000S$ SGD = 274,9Ft HUF

19:25 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → HUF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SGD → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek274,8670274,9380
Düşük265,8260262,1980
Ortalama268,8319268,4041
Değişim1.59%2.44%
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1 SGD → HUF istatistikleri

SGD → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 274,8670, en düşük 265,8260 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 268,8319 oldu. SGD → HUF kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.

SGD → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 274,9380, en düşük 262,1980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 268,4041 oldu. SGD → HUF kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7917,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.681,511,6740,85291,4547,8254,903
1 AUD0,65210.561,60,59710,50954,6284,6742,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Macar Forinti
1 SGD274,86700 HUF
5 SGD1.374,33500 HUF
10 SGD2.748,67000 HUF
20 SGD5.497,34000 HUF
50 SGD13.743,35000 HUF
100 SGD27.486,70000 HUF
250 SGD68.716,75000 HUF
500 SGD137.433,50000 HUF
1000 SGD274.867,00000 HUF
2000 SGD549.734,00000 HUF
5000 SGD1.374.335,00000 HUF
10000 SGD2.748.670,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Singapur Doları
2000 HUF7,27626 SGD
5000 HUF18,19065 SGD
10000 HUF36,38130 SGD
15000 HUF54,57195 SGD
20000 HUF72,76260 SGD
30000 HUF109,14390 SGD
40000 HUF145,52520 SGD
50000 HUF181,90650 SGD
60000 HUF218,28780 SGD
100000 HUF363,81300 SGD
150000 HUF545,71950 SGD
200000 HUF727,62600 SGD