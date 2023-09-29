5000 Macar forintinden Singapur dolarına
Reel döviz kuru ile HUF → SGD çevirin
Yurt dışına para gönderim ücretlerini karşılaştırın
Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük kirli bir gizi var. Döviz kurlarına gizliden fiyat koyarlar; ki sizi haberiniz olmadan fazla ücretlendirirler. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirirler.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Biz size Reuters tarafından bağımsızca sağlanmış olan gerçek kuru veririz. Bizim kur ve ücretimizi Western Union, ICICI Bank, WorldRemit ve diğerleriyle karşılaştırın ve farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Macar forintinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Macar Forinti / Singapur Doları
|2000 HUF
|7.41906 SGD
|5000 HUF
|18.54765 SGD
|10000 HUF
|37.09530 SGD
|15000 HUF
|55.64295 SGD
|20000 HUF
|74.19060 SGD
|30000 HUF
|111.28590 SGD
|40000 HUF
|148.38120 SGD
|50000 HUF
|185.47650 SGD
|60000 HUF
|222.57180 SGD
|100000 HUF
|370.95300 SGD
|150000 HUF
|556.42950 SGD
|200000 HUF
|741.90600 SGD
|Çevrim kurları Singapur Doları / Macar Forinti
|1 SGD
|269.57600 HUF
|5 SGD
|1347.88000 HUF
|10 SGD
|2695.76000 HUF
|20 SGD
|5391.52000 HUF
|50 SGD
|13478.80000 HUF
|100 SGD
|26957.60000 HUF
|250 SGD
|67394.00000 HUF
|500 SGD
|134788.00000 HUF
|1000 SGD
|269576.00000 HUF
|2000 SGD
|539152.00000 HUF
|5000 SGD
|1347880.00000 HUF
|10000 SGD
|2695760.00000 HUF