50 Singapur dolarından Macar forintine
Reel döviz kuru ile SGD → HUF çevirin
|1 SGD → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|274,8670
|274,9380
|Düşük
|265,8260
|262,1980
|Ortalama
|268,8319
|268,4041
|Değişim
|1.59%
|2.44%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SGD → HUF istatistikleri
SGD → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 274,8670, en düşük 265,8260 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 268,8319 oldu. SGD → HUF kurundaki değişiklik 1.59 değerindeydi.
SGD → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 274,9380, en düşük 262,1980 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 268,4041 oldu. SGD → HUF kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Singapur dolarından Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Kanada Doları
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Macar Forinti
|1 SGD
|274,86700 HUF
|5 SGD
|1.374,33500 HUF
|10 SGD
|2.748,67000 HUF
|20 SGD
|5.497,34000 HUF
|50 SGD
|13.743,35000 HUF
|100 SGD
|27.486,70000 HUF
|250 SGD
|68.716,75000 HUF
|500 SGD
|137.433,50000 HUF
|1000 SGD
|274.867,00000 HUF
|2000 SGD
|549.734,00000 HUF
|5000 SGD
|1.374.335,00000 HUF
|10000 SGD
|2.748.670,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / Singapur Doları
|2000 HUF
|7,27626 SGD
|5000 HUF
|18,19065 SGD
|10000 HUF
|36,38130 SGD
|15000 HUF
|54,57195 SGD
|20000 HUF
|72,76260 SGD
|30000 HUF
|109,14390 SGD
|40000 HUF
|145,52520 SGD
|50000 HUF
|181,90650 SGD
|60000 HUF
|218,28780 SGD
|100000 HUF
|363,81300 SGD
|150000 HUF
|545,71950 SGD
|200000 HUF
|727,62600 SGD