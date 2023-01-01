250 Yeni İsrail şekelinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile ILS → MDL çevirin

250 ils
1.194,02 mdl

1.00000 ILS = 4.77609 MDL

20:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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ILS → MDL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 MDL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yeni İsrail şekelinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Moldova Leyi
1 ILS4.77609 MDL
5 ILS23.88045 MDL
10 ILS47.76090 MDL
20 ILS95.52180 MDL
50 ILS238.80450 MDL
100 ILS477.60900 MDL
250 ILS1194.02250 MDL
500 ILS2388.04500 MDL
1000 ILS4776.09000 MDL
2000 ILS9552.18000 MDL
5000 ILS23880.45000 MDL
10000 ILS47760.90000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Yeni İsrail Şekeli
1 MDL0.20938 ILS
5 MDL1.04688 ILS
10 MDL2.09376 ILS
20 MDL4.18752 ILS
50 MDL10.46880 ILS
100 MDL20.93760 ILS
250 MDL52.34400 ILS
500 MDL104.68800 ILS
1000 MDL209.37600 ILS
2000 MDL418.75200 ILS
5000 MDL1046.88000 ILS
10000 MDL2093.76000 ILS