bin Moldova leyinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MDL → ILS çevirin

1.000 mdl
215,55 ils

1,000L MDL = 0,2156₪ ILS

16:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21560,2156
Düşük0,20320,2032
Ortalama0,20730,2091
Değişim1.91%2.74%
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1 MDL → ILS istatistikleri

MDL → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2156, en düşük 0,2032 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2073 oldu. MDL → ILS kurundaki değişiklik 1.91 değerindeydi.

MDL → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2156, en düşük 0,2032 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2091 oldu. MDL → ILS kurundaki değişiklik 2.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1821,3851,53383,7391,6771,336
1 GBP1,277123,2221,7681,958106,9512,1421,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6060,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13211,10760,4811,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Yeni İsrail Şekeli
1 MDL0,21555 ILS
5 MDL1,07776 ILS
10 MDL2,15551 ILS
20 MDL4,31102 ILS
50 MDL10,77755 ILS
100 MDL21,55510 ILS
250 MDL53,88775 ILS
500 MDL107,77550 ILS
1000 MDL215,55100 ILS
2000 MDL431,10200 ILS
5000 MDL1.077,75500 ILS
10000 MDL2.155,51000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Moldova Leyi
1 ILS4,63927 MDL
5 ILS23,19635 MDL
10 ILS46,39270 MDL
20 ILS92,78540 MDL
50 ILS231,96350 MDL
100 ILS463,92700 MDL
250 ILS1.159,81750 MDL
500 ILS2.319,63500 MDL
1000 ILS4.639,27000 MDL
2000 ILS9.278,54000 MDL
5000 ILS23.196,35000 MDL
10000 ILS46.392,70000 MDL