5.000 Moldova leyinden Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile MDL → ILS çevirin

5.000 mdl
1.077,83 ils

1,000L MDL = 0,2156₪ ILS

16:11 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → ILS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,21560,2156
Düşük0,20320,2032
Ortalama0,20730,2091
Değişim1.92%2.74%
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1 MDL → ILS istatistikleri

MDL → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2156, en düşük 0,2032 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2073 oldu. MDL → ILS kurundaki değişiklik 1.92 değerindeydi.

MDL → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2156, en düşük 0,2032 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2091 oldu. MDL → ILS kurundaki değişiklik 2.74 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1891,3851,53383,7411,6771,336
1 GBP1,277123,2281,7681,958106,9412,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6040,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13711,10860,4821,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Yeni İsrail Şekeli
1 MDL0,21557 ILS
5 MDL1,07783 ILS
10 MDL2,15565 ILS
20 MDL4,31130 ILS
50 MDL10,77825 ILS
100 MDL21,55650 ILS
250 MDL53,89125 ILS
500 MDL107,78250 ILS
1000 MDL215,56500 ILS
2000 MDL431,13000 ILS
5000 MDL1.077,82500 ILS
10000 MDL2.155,65000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Moldova Leyi
1 ILS4,63896 MDL
5 ILS23,19480 MDL
10 ILS46,38960 MDL
20 ILS92,77920 MDL
50 ILS231,94800 MDL
100 ILS463,89600 MDL
250 ILS1.159,74000 MDL
500 ILS2.319,48000 MDL
1000 ILS4.638,96000 MDL
2000 ILS9.277,92000 MDL
5000 ILS23.194,80000 MDL
10000 ILS46.389,60000 MDL