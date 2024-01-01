bin Moldova leyinden Polonya zlotisine

Reel döviz kuru ile MDL → PLN çevirin

1.000 mdl
226,22 pln

1,000L MDL = 0,2262zł PLN

16:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → PLN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → PLNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,22620,2307
Düşük0,22040,2204
Ortalama0,22270,2245
Değişim0.44%-0.63%
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1 MDL → PLN istatistikleri

MDL → PLN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2262, en düşük 0,2204 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2227 oldu. MDL → PLN kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

MDL → PLN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2307, en düşük 0,2204 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2245 oldu. MDL → PLN kurundaki değişiklik -0.63 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2251,3861,53683,771,6791,337
1 GBP1,275123,2421,7671,959106,8272,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5960,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15411,10960,461,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Polonya zlotisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PLN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → PLN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Polonya Zlotisi
1 MDL0,22622 PLN
5 MDL1,13110 PLN
10 MDL2,26219 PLN
20 MDL4,52438 PLN
50 MDL11,31095 PLN
100 MDL22,62190 PLN
250 MDL56,55475 PLN
500 MDL113,10950 PLN
1000 MDL226,21900 PLN
2000 MDL452,43800 PLN
5000 MDL1.131,09500 PLN
10000 MDL2.262,19000 PLN
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Moldova Leyi
1 PLN4,42049 MDL
5 PLN22,10245 MDL
10 PLN44,20490 MDL
20 PLN88,40980 MDL
50 PLN221,02450 MDL
100 PLN442,04900 MDL
250 PLN1.105,12250 MDL
500 PLN2.210,24500 MDL
1000 PLN4.420,49000 MDL
2000 PLN8.840,98000 MDL
5000 PLN22.102,45000 MDL
10000 PLN44.204,90000 MDL