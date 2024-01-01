2.000 Polonya zlotisinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile PLN → MDL çevirin

1,000zł PLN = 4,433L MDL

14:23 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MDL
1 PLN → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,47844,5703
Düşük4,36344,3634
Ortalama4,43334,4783
Değişim-0.94%-2.52%
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1 PLN → MDL istatistikleri

PLN → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,4784, en düşük 4,3634 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,4333 oldu. PLN → MDL kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

PLN → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,5703, en düşük 4,3634 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,4783 oldu. PLN → MDL kurundaki değişiklik -2.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4150,8861.394,7611,07623,932
1 EUR1,05610,83789,180,9361.473,4911,70125,283
1 GBP1,2621,1951106,5611,1181.760,6813,98130,21
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5230,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Moldova Leyi
1 PLN4,43293 MDL
5 PLN22,16465 MDL
10 PLN44,32930 MDL
20 PLN88,65860 MDL
50 PLN221,64650 MDL
100 PLN443,29300 MDL
250 PLN1.108,23250 MDL
500 PLN2.216,46500 MDL
1000 PLN4.432,93000 MDL
2000 PLN8.865,86000 MDL
5000 PLN22.164,65000 MDL
10000 PLN44.329,30000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Polonya Zlotisi
1 MDL0,22559 PLN
5 MDL1,12793 PLN
10 MDL2,25585 PLN
20 MDL4,51170 PLN
50 MDL11,27925 PLN
100 MDL22,55850 PLN
250 MDL56,39625 PLN
500 MDL112,79250 PLN
1000 MDL225,58500 PLN
2000 MDL451,17000 PLN
5000 MDL1.127,92500 PLN
10000 MDL2.255,85000 PLN