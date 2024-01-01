5.000 Moldova leyinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile MDL → RON çevirin

5.000 mdl
1.308,60 ron

1,000L MDL = 0,2617L RON

16:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26170,2630
Düşük0,25730,2573
Ortalama0,25870,2601
Değişim0.64%-0.02%
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1 MDL → RON istatistikleri

MDL → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2617, en düşük 0,2573 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2587 oldu. MDL → RON kurundaki değişiklik 0.64 değerindeydi.

MDL → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2630, en düşük 0,2573 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2601 oldu. MDL → RON kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2281,3861,53683,7671,6791,337
1 GBP1,275123,2481,7671,959106,8412,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5960,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15411,10960,4491,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Rumen Leyi
1 MDL0,26172 RON
5 MDL1,30860 RON
10 MDL2,61720 RON
20 MDL5,23440 RON
50 MDL13,08600 RON
100 MDL26,17200 RON
250 MDL65,43000 RON
500 MDL130,86000 RON
1000 MDL261,72000 RON
2000 MDL523,44000 RON
5000 MDL1.308,60000 RON
10000 MDL2.617,20000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Moldova Leyi
1 RON3,82087 MDL
5 RON19,10435 MDL
10 RON38,20870 MDL
20 RON76,41740 MDL
50 RON191,04350 MDL
100 RON382,08700 MDL
250 RON955,21750 MDL
500 RON1.910,43500 MDL
1000 RON3.820,87000 MDL
2000 RON7.641,74000 MDL
5000 RON19.104,35000 MDL
10000 RON38.208,70000 MDL