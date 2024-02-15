Polonya zlotisinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile PLN → RON çevirin

1.000 pln
1.145,75 ron

1.00000 PLN = 1.14575 RON

17:55 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549551.0760589.32891.451651.652920.9475818.3584
1 GBP1.1696511.25865104.4881.697981.933411.1083421.4737
1 USD0.92930.794502183.01561.349051.53610.8805517.0609
1 INR0.01119460.009570520.012045910.01625060.01850370.0106070.205514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Rumen Leyi
1 PLN1.14575 RON
5 PLN5.72875 RON
10 PLN11.45750 RON
20 PLN22.91500 RON
50 PLN57.28750 RON
100 PLN114.57500 RON
250 PLN286.43750 RON
500 PLN572.87500 RON
1000 PLN1145.75000 RON
2000 PLN2291.50000 RON
5000 PLN5728.75000 RON
10000 PLN11457.50000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Polonya Zlotisi
1 RON0.87279 PLN
5 RON4.36396 PLN
10 RON8.72792 PLN
20 RON17.45584 PLN
50 RON43.63960 PLN
100 RON87.27920 PLN
250 RON218.19800 PLN
500 RON436.39600 PLN
1000 RON872.79200 PLN
2000 RON1745.58400 PLN
5000 RON4363.96000 PLN
10000 RON8727.92000 PLN