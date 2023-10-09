波兰兹罗提兑至罗马尼亚列斯

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1GBP1.1580111.2241101.9441.663491.908781.1088522.2873
1USD0.9460.816927183.28051.358951.559330.9058518.2071
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如何将波兰兹罗提兑换成至罗马尼亚列斯

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plane
波兰兹罗提/罗马尼亚列伊汇率
1 PLN1.08735 RON
5 PLN5.43675 RON
10 PLN10.87350 RON
20 PLN21.74700 RON
50 PLN54.36750 RON
100 PLN108.73500 RON
250 PLN271.83750 RON
500 PLN543.67500 RON
1000 PLN1087.35000 RON
2000 PLN2174.70000 RON
5000 PLN5436.75000 RON
10000 PLN10873.50000 RON
罗马尼亚列伊/波兰兹罗提汇率
1 RON0.91967 PLN
5 RON4.59834 PLN
10 RON9.19667 PLN
20 RON18.39334 PLN
50 RON45.98335 PLN
100 RON91.96670 PLN
250 RON229.91675 PLN
500 RON459.83350 PLN
1000 RON919.66700 PLN
2000 RON1839.33400 PLN
5000 RON4598.33500 PLN
10000 RON9196.67000 PLN