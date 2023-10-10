土耳其里拉兑至罗马尼亚列斯

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土耳其里拉/罗马尼亚列伊汇率
1 TRY0.16938 RON
5 TRY0.84688 RON
10 TRY1.69376 RON
20 TRY3.38752 RON
50 TRY8.46880 RON
100 TRY16.93760 RON
250 TRY42.34400 RON
500 TRY84.68800 RON
1000 TRY169.37600 RON
2000 TRY338.75200 RON
5000 TRY846.88000 RON
10000 TRY1693.76000 RON
罗马尼亚列伊/土耳其里拉汇率
1 RON5.90401 TRY
5 RON29.52005 TRY
10 RON59.04010 TRY
20 RON118.08020 TRY
50 RON295.20050 TRY
100 RON590.40100 TRY
250 RON1476.00250 TRY
500 RON2952.00500 TRY
1000 RON5904.01000 TRY
2000 RON11808.02000 TRY
5000 RON29520.05000 TRY
10000 RON59040.10000 TRY