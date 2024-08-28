ليرة تركية إلى ليو روماني

تحويل TRY إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
129.64 ron

TL1.000 TRY = L0.1296 RON

Mid-market exchange rate at 01:50
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Save when you send money abroad

TRY إلى RON مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

RON

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.755279.183.9391.3453.67348.701
1 EUR1.11710.843311.8893.7981.5034.10454.421
1 GBP1.3251.1861369.877111.241.7824.86764.542
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / Romanian Leu
1 TRY٠٫١٢٩٦٤ RON
5 TRY٠٫٦٤٨٢٠ RON
10 TRY١٫٢٩٦٣٩ RON
20 TRY٢٫٥٩٢٧٨ RON
50 TRY٦٫٤٨١٩٥ RON
100 TRY١٢٫٩٦٣٩٠ RON
250 TRY٣٢٫٤٠٩٧٥ RON
500 TRY٦٤٫٨١٩٥٠ RON
1000 TRY١٢٩٫٦٣٩٠٠ RON
2000 TRY٢٥٩٫٢٧٨٠٠ RON
5000 TRY٦٤٨٫١٩٥٠٠ RON
10000 TRY١٬٢٩٦٫٣٩٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / ليرة تركية
1 RON٧٫٧١٣٧١ TRY
5 RON٣٨٫٥٦٨٥٥ TRY
10 RON٧٧٫١٣٧١٠ TRY
20 RON١٥٤٫٢٧٤٢٠ TRY
50 RON٣٨٥٫٦٨٥٥٠ TRY
100 RON٧٧١٫٣٧١٠٠ TRY
250 RON١٬٩٢٨٫٤٢٧٥٠ TRY
500 RON٣٬٨٥٦٫٨٥٥٠٠ TRY
1000 RON٧٬٧١٣٫٧١٠٠٠ TRY
2000 RON١٥٬٤٢٧٫٤٢٠٠٠ TRY
5000 RON٣٨٬٥٦٨٫٥٥٠٠٠ TRY
10000 RON٧٧٬١٣٧٫١٠٠٠٠ TRY