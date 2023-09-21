شيكل إسرائيلي جديد إلى ليو روماني

تحويل ILS إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
١٬٢٢٢٫٦٤ ron

1.00000 ILS = 1.22264 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 15:3 UTC
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ILS إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 RON
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065888.59461.438621.660380.962518.3151
1GBP1.1529411.2288102.1441.658631.914321.109721.1162
1USD0.938250.813802183.1251.34981.557880.903117.1844
1INR0.01128740.00979010.012030110.01623820.01874140.01086440.20673

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Romanian Leu
1 ILS1.22264 RON
5 ILS6.11320 RON
10 ILS12.22640 RON
20 ILS24.45280 RON
50 ILS61.13200 RON
100 ILS122.26400 RON
250 ILS305.66000 RON
500 ILS611.32000 RON
1000 ILS1222.64000 RON
2000 ILS2445.28000 RON
5000 ILS6113.20000 RON
10000 ILS12226.40000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Israeli New Sheqel
1 RON0.81790 ILS
5 RON4.08953 ILS
10 RON8.17905 ILS
20 RON16.35810 ILS
50 RON40.89525 ILS
100 RON81.79050 ILS
250 RON204.47625 ILS
500 RON408.95250 ILS
1000 RON817.90500 ILS
2000 RON1635.81000 ILS
5000 RON4089.52500 ILS
10000 RON8179.05000 ILS