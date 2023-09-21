جنيه إسترليني إلى ليو روماني

تحويل GBP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
٥٬٧٥٧٫٦٧ ron

1.00000 GBP = 5.75767 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 0:55 UTC
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GBP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0632588.171.433631.654610.9572518.2108
1GBP1.1583511.2316102.131.660631.916591.1088321.0942
1USD0.940550.811952182.9251.348351.556180.900317.1275
1INR0.01134170.00979140.012059110.01625990.01876610.01085680.206542

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / Romanian Leu
1 GBP5.75767 RON
5 GBP28.78835 RON
10 GBP57.57670 RON
20 GBP115.15340 RON
50 GBP287.88350 RON
100 GBP575.76700 RON
250 GBP1439.41750 RON
500 GBP2878.83500 RON
1000 GBP5757.67000 RON
2000 GBP11515.34000 RON
5000 GBP28788.35000 RON
10000 GBP57576.70000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / جنيه استرليني
1 RON0.17368 GBP
5 RON0.86840 GBP
10 RON1.73681 GBP
20 RON3.47362 GBP
50 RON8.68405 GBP
100 RON17.36810 GBP
250 RON43.42025 GBP
500 RON86.84050 GBP
1000 RON173.68100 GBP
2000 RON347.36200 GBP
5000 RON868.40500 GBP
10000 RON1736.81000 GBP