كرونة نروجية إلى ليو روماني

تحويل NOK إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
432.50 ron

1.00000 NOK = 0.43250 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 0:17 UTC
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NOK إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.065788.32471.436351.662950.964518.3586
1GBP1.15311.22875101.8381.656111.917381.1120721.1674
1USD0.938350.813835182.87951.34781.560430.90517.2268
1INR0.01132190.00981950.012065710.01626220.01882770.01091950.207854

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الكرون النرويجي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / Romanian Leu
1 NOK0.43250 RON
5 NOK2.16249 RON
10 NOK4.32497 RON
20 NOK8.64994 RON
50 NOK21.62485 RON
100 NOK43.24970 RON
250 NOK108.12425 RON
500 NOK216.24850 RON
1000 NOK432.49700 RON
2000 NOK864.99400 RON
5000 NOK2162.48500 RON
10000 NOK4324.97000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / كروني نرويجي
1 RON2.31215 NOK
5 RON11.56075 NOK
10 RON23.12150 NOK
20 RON46.24300 NOK
50 RON115.60750 NOK
100 RON231.21500 NOK
250 RON578.03750 NOK
500 RON1156.07500 NOK
1000 RON2312.15000 NOK
2000 RON4624.30000 NOK
5000 RON11560.75000 NOK
10000 RON23121.50000 NOK