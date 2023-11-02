5000 ليو روماني إلى كرونة نروجية

تحويل RON إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ ron
١١٬٩٢٢٫٠٥ nok

1.00000 RON = 2.38441 NOK

Mid-market exchange rate at 15:23
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86691.0732589.3051.467671.651790.96418.8472
1GBP1.1535411.23815103.0261.693171.905581.1120121.743
1USD0.931750.807657183.20991.36751.539050.898217.5609
1INR0.01119760.009706260.012017810.01643430.0184960.01079440.211043

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / كروني نرويجي
1 RON2.38441 NOK
5 RON11.92205 NOK
10 RON23.84410 NOK
20 RON47.68820 NOK
50 RON119.22050 NOK
100 RON238.44100 NOK
250 RON596.10250 NOK
500 RON1192.20500 NOK
1000 RON2384.41000 NOK
2000 RON4768.82000 NOK
5000 RON11922.05000 NOK
10000 RON23844.10000 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / Romanian Leu
1 NOK0.41939 RON
5 NOK2.09695 RON
10 NOK4.19391 RON
20 NOK8.38782 RON
50 NOK20.96955 RON
100 NOK41.93910 RON
250 NOK104.84775 RON
500 NOK209.69550 RON
1000 NOK419.39100 RON
2000 NOK838.78200 RON
5000 NOK2096.95500 RON
10000 NOK4193.91000 RON