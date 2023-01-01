روبية هندية إلى ليو روماني

تحويل INR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٥٦٣٫٨٣ ron

1.00000 INR = 0.05638 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 1:9 UTC
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INR إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 RON
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063188.15761.43371.65540.957318.2085
1GBP1.1579411.23105102.0851.660191.916931.108521.0851
1USD0.940650.812315182.9251.34861.557150.900517.1277
1INR0.01134330.009795780.012059110.01626290.01877780.01085920.206544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Romanian Leu
1 INR0.05638 RON
5 INR0.28191 RON
10 INR0.56383 RON
20 INR1.12766 RON
50 INR2.81914 RON
100 INR5.63829 RON
250 INR14.09572 RON
500 INR28.19145 RON
1000 INR56.38290 RON
2000 INR112.76580 RON
5000 INR281.91450 RON
10000 INR563.82900 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الروبية الهندية
1 RON17.73590 INR
5 RON88.67950 INR
10 RON177.35900 INR
20 RON354.71800 INR
50 RON886.79500 INR
100 RON1773.59000 INR
250 RON4433.97500 INR
500 RON8867.95000 INR
1000 RON17735.90000 INR
2000 RON35471.80000 INR
5000 RON88679.50000 INR
10000 RON177359.00000 INR