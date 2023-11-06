5 ليو روماني إلى روبية هندية

تحويل RON إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

5 ron
89.93 inr

1.00000 RON = 17.98530 INR

Mid-market exchange rate at 14:35
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.074189.39121.468191.652720.9646518.8363
1GBP1.1536711.2392103.1321.693861.906751.1128921.7316
1USD0.9310.806972183.22431.36691.53870.898117.5368
1INR0.01118680.009696350.012015710.01642430.01848860.01079130.210717

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / الروبية الهندية
1 RON17.98530 INR
5 RON89.92650 INR
10 RON179.85300 INR
20 RON359.70600 INR
50 RON899.26500 INR
100 RON1798.53000 INR
250 RON4496.32500 INR
500 RON8992.65000 INR
1000 RON17985.30000 INR
2000 RON35970.60000 INR
5000 RON89926.50000 INR
10000 RON179853.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Romanian Leu
1 INR0.05560 RON
5 INR0.27800 RON
10 INR0.55601 RON
20 INR1.11202 RON
50 INR2.78004 RON
100 INR5.56009 RON
250 INR13.90023 RON
500 INR27.80045 RON
1000 INR55.60090 RON
2000 INR111.20180 RON
5000 INR278.00450 RON
10000 INR556.00900 RON