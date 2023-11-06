100 ليو روماني إلى روبية هندية

تحويل RON إلى INR بسعر الصرف الحقيقي

100 ron
1798.74 inr

1.00000 RON = 17.98740 INR

Mid-market exchange rate at 14:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.074189.39361.468191.652590.964718.8368
1GBP1.1539311.2394103.1511.694141.906921.113221.7357
1USD0.9310.806842183.22651.36691.538580.8980517.5373
1INR0.01118650.009694530.012015410.01642390.01848670.01079040.210718

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روبية هندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و INR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى INR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / الروبية الهندية
1 RON17.98740 INR
5 RON89.93700 INR
10 RON179.87400 INR
20 RON359.74800 INR
50 RON899.37000 INR
100 RON1798.74000 INR
250 RON4496.85000 INR
500 RON8993.70000 INR
1000 RON17987.40000 INR
2000 RON35974.80000 INR
5000 RON89937.00000 INR
10000 RON179874.00000 INR
معدلات التحويل الروبية الهندية / Romanian Leu
1 INR0.05559 RON
5 INR0.27797 RON
10 INR0.55594 RON
20 INR1.11189 RON
50 INR2.77972 RON
100 INR5.55944 RON
250 INR13.89860 RON
500 INR27.79720 RON
1000 INR55.59440 RON
2000 INR111.18880 RON
5000 INR277.97200 RON
10000 INR555.94400 RON