100 ألف روبية هندية إلى ليو روماني

تحويل INR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

100,000 inr
5,566.57 ron

₹1.000 INR = L0.05567 RON

Mid-market exchange rate at 07:15
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أعلى العملات

 USDCADEURAEDGBPAUDPKRSGD
1 USD11.3690.9343.6730.791.505279.321.354
1 CAD0.73110.6822.6840.5781.099204.0770.989
1 EUR1.0711.46613.9330.8461.611299.0961.45
1 AED0.2720.3730.25410.2150.4176.0450.369

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / Romanian Leu
1 INR٠٫٠٥٥٦٧ RON
5 INR٠٫٢٧٨٣٣ RON
10 INR٠٫٥٥٦٦٦ RON
20 INR١٫١١٣٣١ RON
50 INR٢٫٧٨٣٢٩ RON
100 INR٥٫٥٦٦٥٧ RON
250 INR١٣٫٩١٦٤٣ RON
300 INR١٦٫٦٩٩٧١ RON
500 INR٢٧٫٨٣٢٨٥ RON
600 INR٣٣٫٣٩٩٤٢ RON
1000 INR٥٥٫٦٦٥٧٠ RON
2000 INR١١١٫٣٣١٤٠ RON
5000 INR٢٧٨٫٣٢٨٥٠ RON
10000 INR٥٥٦٫٦٥٧٠٠ RON
25000 INR١٬٣٩١٫٦٤٢٥٠ RON
50000 INR٢٬٧٨٣٫٢٨٥٠٠ RON
100000 INR٥٬٥٦٦٫٥٧٠٠٠ RON
1000000 INR٥٥٬٦٦٥٫٧٠٠٠٠ RON
1000000000 INR٥٥٬٦٦٥٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ RON
معدلات التحويل Romanian Leu / الروبية الهندية
1 RON١٧٫٩٦٤٤٠ INR
5 RON٨٩٫٨٢٢٠٠ INR
10 RON١٧٩٫٦٤٤٠٠ INR
20 RON٣٥٩٫٢٨٨٠٠ INR
50 RON٨٩٨٫٢٢٠٠٠ INR
100 RON١٬٧٩٦٫٤٤٠٠٠ INR
250 RON٤٬٤٩١٫١٠٠٠٠ INR
500 RON٨٬٩٨٢٫٢٠٠٠٠ INR
1000 RON١٧٬٩٦٤٫٤٠٠٠٠ INR
2000 RON٣٥٬٩٢٨٫٨٠٠٠٠ INR
5000 RON٨٩٬٨٢٢٫٠٠٠٠٠ INR
10000 RON١٧٩٬٦٤٤٫٠٠٠٠٠ INR