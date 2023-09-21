رينغيت ماليزي إلى ليو روماني

تحويل MYR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٩٩٣٫٧٠ ron

1.00000 MYR = 0.99370 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 23:0 UTC
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MYR إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436921.661780.964618.3649
1GBP1.1527411.22905102.1671.656391.91561.1119321.1699
1USD0.93790.813637183.1271.34771.55860.904717.2246
1INR0.01128290.009787870.012029810.01621250.01874970.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Romanian Leu
1 MYR0.99370 RON
5 MYR4.96849 RON
10 MYR9.93697 RON
20 MYR19.87394 RON
50 MYR49.68485 RON
100 MYR99.36970 RON
250 MYR248.42425 RON
500 MYR496.84850 RON
1000 MYR993.69700 RON
2000 MYR1987.39400 RON
5000 MYR4968.48500 RON
10000 MYR9936.97000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / رينغيت ماليزي
1 RON1.00634 MYR
5 RON5.03170 MYR
10 RON10.06340 MYR
20 RON20.12680 MYR
50 RON50.31700 MYR
100 RON100.63400 MYR
250 RON251.58500 MYR
500 RON503.17000 MYR
1000 RON1006.34000 MYR
2000 RON2012.68000 MYR
5000 RON5031.70000 MYR
10000 RON10063.40000 MYR